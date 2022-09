Hanoi (VNA) - Huê, Hanoï, Hô Chi Minh-Ville... sont les premières destinations mentionnées pour les visiteurs qui veulent découvrir la culture et l'histoire du Vietnam.



Booking a écrit: "C'est une destination pour tous ceux qui aiment l'histoire: temples anciens, tunnels, tombes et mémoriaux". L'application de réservation de renommée mondiale propose 7 destinations que les touristes devraient visiter s'ils veulent en savoir plus sur l'histoire et la culture vietnamiennes. La liste est basée sur le nombre de visiteurs recherchant le plus sur l'application, à la fin du mois d'août.



Huê

Huê vue d'en haut. Photo: Vnexpress

L'ancienne capitale est célèbre pour ses beaux paysages, son atmosphère paisible et un patrimoine mondial reconnu par l'UNESCO. Huê, traversée par la rivière Huong (Parfum), est considérée par les touristes internationaux comme "une mine d'or contenant des histoires historiques, vivantes et fascinantes". Les visiteurs peuvent explorer l'histoire des dynasties féodales, de l'ancien royaume Champa à la dynastie des Tay Son, l’administration coloniale française...



"Si vous ne savez pas par où commencer, vous pouvez réserver un circuit. Un guide vous emmènera visiter les sites patrimoniaux exceptionnels de la ville et vous reposer dans des endroits de style "Huê" comme Riverside Villa, ou plus luxueusement Banyan Tree Lăng Cô", a suggéré Booking.



Hanoï

Le Temple de la littérature est l'une des destinations préférées des touristes internationaux à Hanoï. Photo:Shutterstock



La capitale Hanoï est assimilée au "cœur vibrant de la culture vietnamienne" par les touristes. "C'est aussi l'endroit où le 2 septembre 1945, le Président Ho Chi Minh a lu la déclaration d'indépendance sur la place Ba Dinh, située au cœur de la ville.



Vous avez la possibilité de vous immerger dans un harmonieux mélange d'ancien et de nouveau, d'est et d'ouest, de moderne et de nostalgique au cœur de Hanoï en participant à un circuit d'une journée", a écrit Booking.



Parmi les hôtels recommandés figurent Sofitel Legend Metropole Hanoi, Hyatt Regency West Hanoi, Hilton Hanoi Opera... si vous ciblez le segment haut de gamme. Il existe aussi de nombreux hôtels de charme dans le Vieux quartier à des prix abordables.



Hô Chi Minh-Ville

La cathédrale Notre-Dame de Saïgon vue d'en haut. Photo: Nguoilaodong



La ville a une grande importance historique et des caractéristiques culturelles uniques. Hô Chi Minh-Ville est toujours animée, mais elle offre également aux visiteurs des expériences nostalgiques à travers ses bâtiments historiques centenaires: palais de l'Indépendance, musée des vestiges de guerre, cathédrale Notre-Dame de Saïgon...



Les touristes peuvent passer la nuit dans des établissements d'hébergement distingués par Travel Leisure dans la liste 2022 des meilleurs hôtels du Vietnam tels que Park Hyatt Saigon, InterContinental Saigon, Hôtel des Arts Saigon - MGallery...



Hôi An



Les murs jaunis de la rue Bach Dang, dans l'ancien quartier de Hôi An. Photo: VndiscoveryNhập mô tả cho ảnh



Hôi An, autrefois un port de commerce majeur, est reconnu par l'UNESCO comme patrimoine mondial. Vous pouvez découvrir les mystères de cet endroit en faisant un circuit guidé de ses monuments antiques de renommée mondiale, puis déguster de délicieux plats traditionnels à La An Central Boutique.



Côn Dao



Plage de Nhat, cap Ca Map (Requin). Photo: Vietgoing

Cet endroit a été témoin du passé douloureux mais glorieux de la nation, c'est aussi le lieu de repos éternel du héros Vo Thi Sau. Visiter le musée Côn Dao, les prisons coloniales... sont des expériences appréciées par de nombreuses personnes. Les vues imprenables sur l'île et le petit-déjeuner buffet à The Mystery ou Six Senses vous aideront à vous ressourcer après un long voyage.



Da Nang

tatue de Bouddha à la pagode Linh Ung, Da Nang. Photo: Vnexpress

La ville, qui a été nommée la plus agréable à vivre du Vietnam, est aujourd'hui l'un des principaux centres touristiques du pays, et un carrefour culturel. Cet endroit possède de nombreuses destinations historiques dont des œuvres architecturales, des monuments commémoratifs, des manoirs...



Au cœur de Da Nang se trouve l'Oriental Hotel Danang, un lieu de repos propice aux activités de découverte de la ville. Par ailleurs, la ville dispose également de nombreuses autres options allant du haut de gamme au bon marché comme InterContinental Danang situé dans la péninsule de Son Tra, Mercure Danang French Village Bana Hills, Novotel...



Ninh Binh



Saison du riz mûr à Tam Coc. Chaque année, les paysans ne cultivent qu'une seule culture de riz, récoltée en juin. Photo: Vnexpress

Avec ses paysages charmants et ses montagnes rocheuses majestueuses, l'ancienne capitale de Hoa Lu offre également des expériences mémorables. En 1930, Ninh Binh abritait des bases du Parti et des mouvements révolutionnaires. La base de Quynh Luu était l'un des trois centres de la zone de guerre de Quang Trung. Les zones de guérilla de Khanh Trung et Khanh Thien étaient de solides bases anti-françaises.



Les passionnés d'histoire peuvent en apprendre davantage sur ces faits moins connus en participant à un circuit d'une journée complète et terminer leur voyage enrichissant par un séjour au Tam Coc Holiday Hotel & Villa, Emeralda Resort...- CPV/VNA