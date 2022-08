Séoul (VNA) – La République de Corée souhaite collaborer avec le Vietnam dans la formation des ressources humaines de haute qualité, le transfert de technologie, a déclaré mardi 2 août à Séoul le ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie Lee Chang-yang.

Le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên (à droite) et le ministre sud-coréen du Commerce, de l’Industrie et de l’Énergie Lee Chang-yang, à Séoul, le 2 août. Photo: VNA

Elle veut également coopérer avec le Vietnam dans l’exploitation et le traitement des minerais, a-t-il poursuivi lors de son entretien avec le ministre vietnamien de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên.Les deux ministres ont convenu que la coopération entre les deux parties devrait être basée sur la base des avantages mutuels vers un équilibre dans le chiffre d’affaires commercial bilatéral dès que possible.Ils se sont entendus sur le fait que la coopération bilatérale devrait non seulement se renforcer dans le commerce et l’industrie mais aussi s’étendre à la formation des ressources humaines et au transfert de technologie.Le ministre Nguyên Hông Diên a passé en revue l’exécution des tâches convenues par les deux parties lors de la 11e réunion du Comité mixte Vietnam-République de Corée sur la coopération énergétique, industrielle et commerciale, soulignant la détermination à réaliser l’objectif de 100 milliards de dollars d’échanges commerciaux d’ici la fin 2023 fixé par leurs dirigeants.Il a suggéré aux ministères et organes compétents sud-coréens de créer des conditions favorables permettant aux produits vietnamiens, notamment agricoles, d’entrer sur le marché sud-coréen et d’aider le Vietnam à mener des activités de promotion commerciale pour accéder aux principaux canaux de distribution sud-coréens tels que Lotte Mart, E-Mart et Home Plus.Le responsable a également proposé que la République de Corée continue d’aider le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce à organiser à l’avenir des programmes de formation des ressources humaines dans les domaines du commerce, des recours commerciaux, de la distribution et de la logistique.Il a déclaré que le gouvernement, les ministères et les agences vietnamiens soutenaient toujours les entreprises étrangères, y compris celles de la République de Corée, pour investir au Vietnam.Le Premier ministre et les membres du gouvernement vietnamien ont rencontré des entreprises sud-coréennes dans le pays à deux reprises au cours de l’année écoulée, a-t-il indiqué, ajoutant que 25 des 29 propositions d’entreprises sud-coréennes avaient été résolues.Les deux ministres ont convenu de coprésider la 12e réunion du comité mixte Vietnam-République de Corée sur la coopération énergétique, industrielle et commerciale et la 6e réunion du comité mixte pour la mise en œuvre de l’accord de libre-échange bilatéral à la fin de cette année au Vietnam, de favoriser la réalisation de l’objectif de 100 milliards de dollars d’échanges commerciaux d’ici 2023. – VNA