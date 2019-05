Sensibiliser la population à la souveraineté maritime et insulaire.



Hanoi (VNA) - Les localités côtières du Vietnam multiplient ces derniers jours les activités de sensibilisation à la souveraineté maritime et insulaire.



Vendredi à Phu Quy, un district insulaire de la province centrale de Binh Thuân, 200 soldats, commerçants, pêcheurs et propriétaires de bateaux ont suivi un atelier de formation sur les orientations de développement des districts insulaires du pays. Ils ont également été tenus informés sur les politiques du Parti et de l’État concernant le règlement des litiges en mer Orientale et la pêche illégale.



Ce samedi matin, la jeunesse de la province méridionale de Kiên Giang a quant à elle lancé son programme d’action 2019 pour défendre et développer la mer et les îles du pays. -VOV/VNA