Photo: VNA

Hai Phong (VNA) - Le 23 novembre, le Commandement des garde-côtes de la 1ère zone militaire s'est coordonné avec le poste de garde-frontière de Bach Long Vi du Commandement des gardes-frontières de la ville de Hai Phong pour organiser une campagne de sensibilisation de 950 pêcheurs dans le district insulaire de Bach Long Vi à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Les garde-côtes et les gardes-frontières ont distribué 200 dépliants sur la lutte contre la pêche INN et remis de 120 drapeaux nationaux, 25 gilets de sauvetage et 20 cadeaux aux pêcheurs locaux.

Ces activités contribueront à aider les pêcheurs à se conformer volontairement à la loi lors de leurs sorties en mer et à ne pas violer les eaux étrangères, contribuant ainsi à protéger la souveraineté de la Patrie. -VNA