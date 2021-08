Séminaire virtuel sur le traitement des conséquences de la guerre au Vietnam, le 3 août. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le vice-ministre de la Défense Hoang Xuân Chiên et le sénateur américain Patrick Leahy ont assisté le 3 août à un séminaire virtuel sur le traitement des conséquences de la guerre.



Cet événement, organisé par le United States Institute of Peace (USIP), a également vu la participation de représentants du ministère vietnamien de la Défense, du bureau du Comité national de direction du traitement des conséquences des bombes, mines et des produits chimiques toxiques après la guerre au Vietnam (Comité de direction 701), du Centre national d’action pour le traitement des produits chimiques toxiques et l’environnement (NACCET), des Départements d’Etat et de la Défense des Etats-Unis, du directeur national de l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) au Vietnam...



Le sénateur Patrick Leahy, président permanent du Sénat américain, a déclaré apprécier la coopération entre les deux pays au cours de ces derniers temps dans le traitement des conséquences de la guerre. Il a remercié le Vietnam pour ses efforts dans la recherche des soldats américains disparus pendant la guerre. Il a notamment souligné l'importance de la signature par les deux parties d'un protocole d'accord sur la recherche des soldats vietnamiens disparus pendant la guerre lors de la visite au Vietnam du secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, le 29 juillet dernier.



De son côté, le général de corps d’armée Hoang Xuân Chiên, vice-ministre de la Défense, chef de la permanence du Comité de direction 701, a remercié les Etats-Unis pour avoir mené conjointement de nombreuses actions importantes avec le Vietnam pour traiter les conséquences des bombes, mines, des produits chimiques toxiques/dioxine au Vietnam, ainsi que pour promouvoir la coopération intégrale entre les deux pays.



Il a déclaré apprécier l’engagement des Etats-Unis à continuer de soutenir la coopération dans le traitement des conséquences de la guerre. Il a émis le souhait de trouver de nouvelles solutions pour promouvoir les activités de coopération et les rendre plus efficaces, afin d’accélérer le traitement des conséquences des bombes, mines et des produits chimiques toxiques/dioxine.



Selon lui, dans l'immédiat, il est nécessaire d’accélérer la décontamination de la dioxine dans l'ensemble de l’aéroport de Bien Hoa, de mieux assister les victimes vietnamiennes de l'agent orange/dioxine pour qu'elles surmontent leurs douleurs physiques et psychologiques et leurs difficultés dans la vie, de coopérer pour accélérer le déminage au Vietnam en assurant chaque année le traitement de 50.000 à 70 000 ha.



En outre, des représentants vietnamiens ont proposé à la partie américaine de fournir des informations, des documents et des objets liés aux soldats vietnamiens morts ou disparus pendant la guerre, de partager des expériences dans la recherche et l’identification des restes, d’accorder des aides matérielles et techniques au Vietnam... -VNA