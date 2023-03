Photo: VSS

Hai Phong (VNA) - La Sécurité sociale du Vietnam (VSS) a organisé les 30 et 31 mars dans la ville portuaire de Hai Phong (Nord) un séminaire pour partager des expériences en matière d'application des plateformes et des données numériques pour promouvoir les services publics dans l'environnement numérique.L'événement a vu la participation de nombreux experts internationaux de la Banque mondiale, de Microsoft, de l'USAID, du Service d'examen et d'évaluation de l'assurance maladie (HIRA) de la République de Corée et des agences d'assurance sociale du Laos, du Cambodge et du Myanmar, entre autres.S'exprimant lors de l'événement, le directeur général adjoint de VSS, Chu Manh Sinh, a déclaré qu'afin de continuer de renforcer sa coopération en matière de protection sociale avec ses partenaires au Laos, au Cambodge et au Myanmar, la VSS partagerait ses expériences en matière d'application des technologies de l'information, de conception, d'exploitation et de promotion de l'e- services gouvernementaux dans le domaine de la sécurité sociale.Des experts étrangers partageront également leur expertise et donneront des recommandations sur la transformation numérique dans la sécurité sociale, a-t-il ajouté.Selon lui, la VSS gère désormais une base de données de 98,7 millions de personnes, connectée à plus de 13.000 établissements médicaux et à plus de 620.000 organisations, entreprises, ministères et agences. Chaque année, la VSS reçoit et traite près de 300 millions de transactions électroniques.Fin 2020, la VSS a mis en service l'application "VssID - Digital Social Insurance" pour permettre aux bénéficiaires de vérifier leur statut social, maladie et assurance chômage, et d'utiliser les services publics fournis par les agences VSS. L’application est actuellement disponible en vietnamien, anglais, chinois, japonais et coréen. Jusqu'à présent, environ 30 millions de personnes se sont inscrites pour cette application, a-t-il déclaré.Des experts de la Banque mondiale, Microsoft Corporation, SAP Technology Group et d'autres ont également apporté des idées pour construire une communauté de sécurité sociale plus moderne et professionnelle, assurer les prestations sociales de chaque citoyen et construire avec succès l'e-gouvernement dans chaque pays. -VNA