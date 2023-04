La 5ème Conférence internationale sur la géotechnique pour le développement durable des infrastructures - GEOTEC HANOI 2023 - aura lieu les 14 et 15 décembre au Centre national des conférences à Hanoï.

Selon l'Organisation de recherche scientifique et industrielle du Commonwealth (CSIRO), la transformation numérique apportera 1,1 % de croissance du PIB par an au Vietnam.

Un forum qui vise à mettre en relation les chercheurs, développeurs et les agences de gestion des sciences et technologies du Vietnam avec les agences et entreprises du Laos, s'est ouvert le 4 avril.