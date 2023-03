Photo: VNA Can Tho (VNA) - Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural (MARD), en collaboration avec l'Institut international de recherche sur le riz ( IRRI ), a organisé le 30 mars dans la ville de Can Tho (Sud), un séminaire sur l'agriculture adaptative au changement climatique dans les deltas asiatiques.

L'événement visait à promouvoir la connectivité et la coopération dans la concrétisation des initiatives sur l'agriculture adaptative au changement climatique, en particulier sur l'intégration des deux initiatives du Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (CGIAR) - Excellence en agronomie et méga-deltas asiatiques - dans le mise en œuvre de la stratégie du MARD sur la riziculture.

La production de riz est confrontée à une foule de défis, en particulier les impacts du changement climatique. En plus, elle est la cause de l'aggravation des émissions de gaz à effet de serre.

Soulignant les difficultés de la production de riz dans le delta du Mékong en raison des méthodes agricoles traditionnelles laissant à désirer, du changement climatique et des problèmes de ressources en eau, le directeur adjoint du Service de l' agriculture et du développement rural de la ville de Can Tho, Tran Thai Nghiem, a souligné que la coordination entre les pays et les parties concernées dans l'application des solutions et des initiatives pour une agriculture durable contribueraient à augmenter la productivité et à atténuer les impacts sur l'environnement.

Des participants au séminaire ont estimé que les parties prenantes devaient travailler ensemble pour soutenir les agriculteurs dans la mécanisation, la gestion des risques, la consultation sur l'utilisation des matériels agricoles et l'application de solutions dans la production de riz.

Le développement de solutions scientifiques et technologiques et la promotion de l'application de la mécanisation de manière concertée et précise sont cruciaux pour la production de riz car ces mesures contribueront à réduire les émissions de gaz à effet de serre, la main-d'œuvre, les engrais et le volume de variétés, tout en améliorant la qualité du riz, a estimé Dr. Virender Kumar, directeur adjoint de l'IRRI.

Des experts ont également informé de différents modèles de connectivité entre les acteurs concernés de l'agriculture adaptative au changement climatique. -VNA

Vũ Bích Ngọc source