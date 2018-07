Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Un séminaire international sur la technologie verte et ses nouvelles applications dans le secteur des planchers en béton a eu lieu le 16 juillet à Ho Chi Minh-Ville.

Organisé pour la première fois au Vietnam par le Conseil du bâtiment durable du Vietnam (Green Building Council-VGBC) et la compagnie FLOORING.VN (fournissant des solutions pour des planchers pour tous les environnements), ce séminaire a vu la participation de plus de 200 délégués venus d'entreprises spécialisées dans le conseil pour la construction en général et la construction de planchers en particulier.

Lors de ce séminaire, les experts ont échangé des expériences dans l’application des technologies, des solutions, de nouveaux matériaux largement utilisés dans le monde pour élever la qualité des planchers en béton.

Selon Tran Viet Dung, directeur exécutif de FLOORING.VN, membre de VGBC, ce séminaire a été organisé à l’initiative de sociétés de premier rang mondial spécialisée dans la fourniture de produits pour le secteur des planchers en béton. Cet événement visait à présenter des produits et de nouvelles technologies liés au développement vert et durable.-VNA