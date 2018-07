Séminaire sur la préservation de la biodiversité du Centre à Da Nang. Photo: VNA



Da Nang (VNA) – Un séminaire sur la préservation de la biodiversité et le développement durable du Centre et du Tay Nguyen a eu lieu le 21 juillet dans la ville de Da Nang au Centre.

Intitulé «Leçons tirées d'expériences sur le développement touristique dans les parcs nationaux et la Réserve naturelle », le séminaire a été organisé par l’Union des associations scientifiques et techniques de Da Nang, le Centre de préservation de la biodiversité Green Viet et d’autres.

Cet événement a attiré 150 délégués venus d’organes gestionnaires publics, d’organisations d’étude et sociales, d’universités, d’entreprises et aussi des experts vietnamiens et étrangers. Ils ont discuté de la préservation de la biodiversité, des leçons tirées par les parcs nationaux et les Réserves naturelles lors du processus de gestion, de la pression en matière touristique sur ceux-ci et aussi proposé des modèles biologiques favorables pour atteindre les objectifs de développement durable.

Le Centre et le Tay Nguyen comptent à présent 59 parcs nationaux, réserves naturelles, réserves de protection des espèces et variétés végétales, selon l’Union des associations scientifiques et techniques de Da Nang

Le Vietnam se classe 16e du monde en matière de biodiversité et est doté d’un système de 176 réserves naturelles.

C’est une bonne opportunité pour développer le tourisme. Cependant, il faut bien contrôler et superviser le tout pour s'assurer que les activités touristiques n’affectent pas la biodiversité. Alors, la gestion doit être serrée et les documents normatifs doivent être perfectionnés, a estimé Le Van Lanh, vice-président permanent de l’Association des parcs nationaux et des réserves naturelles du Vietnam. -VNA