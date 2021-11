Photo d'illustration : VNA

Hanoï, 21 novembre (VNA) - La Commission de la Culture et l’Education de l'Assemblée nationale du Vietnam, en coordination avec le ministère de la Formation et de l'Éducation, a organisé le 21 novembre un séminaire thématique «La culture scolaire dans le contexte de la réforme de l'éducation».S'exprimant lors de l’événement, le vice-présidentde l’AN Tran Thanh Man a réitéré l'importance de la culture scolaire, qui contribue à améliorer la qualité de l'éducation et le développement des ressources humaines pour répondre à la demande de plus en plus forte de l'œuvre de renouveau et à la tendance de l'intégration internationale.Il a rappelé la Résolution de la 8e session plénière du Comité central du Parti communiste vietnamien du XIe mandat sur la réforme fondamentale et globale de l'éducation et de la formation, qui a identifié les objectifs du développement global de la population. Par conséquent, a-t-il dit, la culture scolaire est la base pour former et perfectionner les bonnes qualités de la jeune génération.Pour sa part, la directrice adjointe de la Commission de la Culture et de l’Education, Nguyen Thi Mai Hoa, a souligné que la construction de la culture scolaire est devenue une tendance dans les systèmes éducatifs avancés du monde, car elle donne non seulement un visage culturel à l'école, mais construit également une base spirituelle, une confiance et une motivation pour l'unité afin d'atteindre ensemble les objectifs d'innovation.Lors du séminaire, les participants ont analysé la réalité et présenté des recommandations pour la construction de la culture scolaire dans le contexte de la réforme éducative, axées sur les relations internes à l'école, lesfacteurs externes qui affectent l'éducation et les impacts de la transformation numérique.- VNA