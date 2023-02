Hanoï (VNA) - Le 23 février, à Hanoï, l'Association d'amitié Vietnam - Belgique a organisé un séminaire d'échange sur le thème « Initiatives et coopération futures au développement entre le Vietnam et la Belgique ».



Il s'agissait d'un événement dans le cadre de la série d'activités pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays (23 mars 1973).



Lors du séminaire, la cheffe de la Commission européenne de l’Union des organisations d'amitié du Vietnam, Nguyen Thi Thu Giang, a affirmé que ces 50 dernières années, les relations entre les deux pays n’avaient cessé de se consolider et de se développer en tous domaines.



La Belgique, sixième partenaire commercial du Vietnam dans l'UE, compte de nombreux projets d'investissement au Vietnam d'une valeur totale de plus de 1,1 milliard de dollars, a-t-elle précisé, ajoutant que la coopération se renforçait de jour en jour.



Avec environ 13.000 personnes vivant en Belgique aujourd'hui, Nguyen Thi Thu Giang a espéré que la communauté vietnamienne de Belgique continuerait d'être une passerelle entre les deux pays.



Les participants ont discuté d'initiatives et d'idées pour renforcer la coopération dans divers domaines, notamment la culture, la diplomatie, le commerce, l'éducation et la formation, les sciences et technologies...-VNA

