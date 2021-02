Des participants du séminaire virtuel dans le cadre du projet "exploreASEAN". Photo: VNA

Genève (VNA) - A l'invitation de l'Université des sciences appliquées et des arts du nord-ouest de la Suisse (FHNW), l'ambassadrice du Vietnam en Suisse Le Linh Lan a participé, en tant qu'orateur principal, à un séminaire virtuel sur le Vietnam qui faisait partie de la Semaine thématique sur l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN) dans le cadre du projet « exploreASEAN » (À la découverte de l'ASEAN).

Selon Le Linh Lan, le Vietnam a été l'un des rares pays à maintenir sa croissance économique malgré la pandémie de coronavirus en 2020.

Les institutions financières internationales sont optimistes quant aux perspectives économiques du Vietnam en 2021, a-elle souligné, ajoutant que la signature de plusieurs accords commerciaux tels que l'EVFTA (Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne) et le RCEP (Partenariat régional économique global) permettrait de promouvoir le commerce et l'investissement entre le Vietnam et les pays européens.

L'ambassadrice a également affirmé que le Vietnam et la Suisse disposaient d'énormes potentiels de coopération économique.

La Suisse est un partenaire important et le 6e investisseur européen au Vietnam avec un fonds d'investissement de 2 milliards de dollars, tandis que le Vietnam est le 4e partenaire commercial de la Suisse au sein de l'ASEAN, a-t-elle indiqué, précisant que les échanges commerciaux bilatéraux avaient atteint en 2019 plus de 3,6 milliards de dollars.

Lancé par FHNW en 2001, le projet « « exploreASEAN » a pour but de renforcer les connaissances des étudiants sur les économies de l’ASEAN, contribuant ainsi au renforcement des liens économiques entre la Suisse et le bloc régional. -VNA