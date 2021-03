Panorama du séminaire. Photo : VNA



New Delhi (VNA) – Un séminaire sur le tourisme au Vietnam s’est tenu le 12 mars à Chandigarh au Nord de l’Inde. Il a permis de présenter des services haut de gamme adaptés aux clients de Chandigarh où le revenu par habitant est parmi les plus élevés en Inde.



L’événement a été organisé à la fois en personnes et en visioconférence par l’ambassade du Vietnam en Inde, la société vietnamienne ASIA DMC et le groupe indien Allena. Il a réuni des dizaines d’entreprises spécialisées dans le tourisme et associations des services touristiques et hôteliers des deux pays.



Les agents de voyages à Chandigarh ont exprimé leur intérêt pour les destinations au Vietnam, en particulier celles présentant des conditions favorables aux mariages indiens.



Lors du séminaire, l’ambassadeur vietnamien en Inde, Pham Sanh Chau, a émis le souhait de renforcer la coopération bilatérale dans le tourisme, mais aussi dans les secteurs des ressources humaines qualifiées, des technologies de l’information et de l’éducation. -VNA