Paris, 2 mai (VNA) - "Exporter et investir au Vietnam" était l'intitulé d'un séminaire tenu le 2 mai à la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) Nice Côte d'Azur (CCI).

L'événement s'est déroulé dans le cadre de la visite de travail à Nice de l'ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang.

Lors de la séminaire d'entreprises Vietnam - Nice Côte d'Azur, le 2 mai à Nice. Photo : VNA

Sous l'égide conjoint de Christophe Gamon, Président du Comité International Nice Côte d'Azur et de l'ambassadeur Dinh Toan Thang, le séminaire a été organisé en collaboration avec la CCI Nice Côte d'Azur, Team France Export, avec les représentants d'investissement et commercial de l'ambassade du Vietnam en France.

Cette manifestation économique a non seulement vu la participation d'un grand nombre d'hommes d'affaires de la région Nice Côte d'Azur, mais également de représentants d'entreprises vietnamiennes à Nice, dont FPT Corporation.

Le séminaire d'affaires à la CCI Nice Côte d'Azur est aussi l'un des premiers événements bilatéraux d'échanges économiques d'investissement en présentiel suite à la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en France en novembre 2021. Il vise à réveiller le potentiel, à créer davantage d'opportunités de coopération et de connexion entre entreprises des deux pays dans les domaines de l'investissement et du commerce.

Photo : VNA

Lors du séminaire, des entrepreneurs des deux pays ont écouté des représentants des ministères vietnamiens du Plan et de l'Investissement, français de l'Industrie et du Commerce, et de l'Agence des Douanes françaises fournir des informations précises et utiles sur l'environnement et les politiques d'investissements préférentiels du Vietnam, les opportunités et potentiels d'activités d'importation et d'exportation des deux pays, les réglementations et feuille de route pour réduire la taxe à l'importation sur les produits importés dans le cadre de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA)...

Intervenant lors du séminaire, l'ambassadeur Dinh Toàn Thang a déclaré que la présence d'un bon nombre d'entreprises françaises à Nice était une belle démonstration de la volonté de coopération économique entre les deux pays en général et Nice Côte d'Azur en particulier, un point tout à fait approprié dans le contexte où les gouvernements les deux pays rouvrent progressivement l'économie après la pandémie de Covid-19 de ces deux dernières années.

En ce qui concerne les investissements au Vietnam, la France est le deuxième partenaire d'IDE du Vietnam dans l'UE avec plus de 3,6 milliards de dollars de capital social, principalement dans les secteurs manufacturier et immobilier. Cependant, la France dispose de nombreux atouts dans les télécommunications, les énergies renouvelables, l'environnement, le biomédical, l'industrie manufacturière, l'agro-alimentaire, les infrastructures, la logistique, ...

Ce sont des domaines très adapté à l'orientation du Vietnam en termes d'investissements étrangers.

"Les résultats de la coopération économique sont encourageants mais ne sont toujours pas vraiment à la mesure du potentiel. Avec le processus d'intégration internationale et un cadre juridique de plus en plus synchrone combiné aux réalisations socio-économiques ainsi qu'au potentiel et aux avantages du Vietnam et à la détermination du gouvernement, je crois que dans les temps à venir, la relation de coopération entre le Vietnam et la France, la région de Nice Côte d'Azur en particulier, connaîtra une forte percée en termes d'investissement tant en quantité qu'en qualité", a insisté l'ambassadeur vietnamien en s'engageant de faire des efforts pour promouvoir son rôle de pont entre les deux pays tout en accompagnant la région de Nice Côte d'Azur pour la coopération au développement durable, vers la réussite et l'efficacité des deux parties.

Les entreprises françaises ont posé de nombreuses questions et partagé leur souhait de développer des projets au Vietnam dans l'agriculture propre, la médecine, l'industrie pharmaceutique, les cosmétiques, le tourisme,...

En outre, les entreprises des deux parties ont exprimé leur confiance dans les opportunités de coopération entre les deux pays dans le contexte où l'épidémie de Covid-19 est progressivement maîtrisée, appréciant hautement les réalisations socio-économiques du Vietnam, en particulier les percées et l'ouverture en termes d'institutions et de politiques. Parallèlement, le chiffre d'affaires du commerce bilatéral est en constante augmentation. Les relations de coopération et d'investissement entre les entreprises des deux pays se développent également de manière positive. - VNA