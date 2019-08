Hanoï (VNA) – Un séminaire consultatif sur la Stratégie nationale de développement du secteur des ressources naturelles et de l’environnement pour 2030, vision 2040, a eu lieu le 28 août à Hanoï.

Ce séminaire a réuni des scentifiques et des spécialistes issus du ministère vietnamien des Ressources naturelles et de l’Environnement, de différentes universités vietnamiennes et de la fondation allemande Hanns Seidel Stiftung.

Lors du séminaire, le directeur de l’Institut des stratégies et des politiques sur les ressources naturelles et l’environnement, Nguyen The Chinh, a présenté le projet global de la Stratégie nationale de développement de son secteur pour 2030, vision 2040. Il a souligné que ce projet visait à améliorer l’efficacité de la gestion et de l’utilisation des ressources naturelles afin de répondre aux besoins de développement national, tout en assurant la résilience aux changements climatiques.

De son côté, le vice-ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement Vo Tuan Nhan a indiqué que ce séminaire permettrait de recueillir des avis, opinions et idées de spécialistes à l’intérieur comme à l’extérieur du pays sur le projet global de la Stratégie, notamment sur les faiblesses de son secteur et les solutions clés. Il a également déclaré apprécier les contributions actives de la fondation allemande Hanns Seidel Stiftung au développement et à l’amélioration des politiques vietnamiennes sur les ressources naturelles et l’environnement.

Lors du séminaire, plusieurs spécialistes ont souligné que la gestion publique dans le secteur des ressources naturelles et de l’environnement rencontrait de nombreuses difficultés liées à la simplification de l’appareil administratif, à la réduction des dépenses publiques et à d’autres problèmes, ce qui exigeait une collaboration de plusieurs autres secteurs pour assurer une meilleure efficacité. -VNA