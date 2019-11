Le séminaire sur la prévention et de la lutte contre le trafic de médicaments contrefaits se tient du 14 au 16 octobre à Hanoï. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - La prévention et la lutte contre les médicaments contrefaits est au cœur du séminaire régional qui a lieu du 14 au 16 octobre à l’ambassade de France à Hanoï.



Les produits pharmaceutiques jouent un rôle important dans le système de santé, affectant directement la vie humaine. La santé d’un pays constitue un critère essentiel pour évaluer son niveau de vie à l’échelle mondiale. Toutefois, l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle, la production, le stockage, l’achat et la vente de médicaments contrefaits s’aggravent. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a récemment estimé qu’un tiers des médicaments vendus dans le monde est illégal. Aussi, les médicaments contrefaits menacent la vie de millions de personnes dans le monde, dont le Vietnam.



La fabrication, le commerce de produits contrefaits et la violation de la propriété intellectuelle en général, dont ceux des médicaments en particulier, continuent d’être compliquées à détecter. Grâce à des astuces de plus en plus sophistiquées, les trafiquants utilisent des techniques de pointe, ainsi que des moyens et des équipements modernes au service de leurs violations. Des pratiques qui portent atteintes à l'environnement et au développement socio-économique d’un pays ainsi qu’à la santé et la vie des consommateurs.



C’est pour cette raison que le séminaire sur le thème de la prévention et de la lutte contre les médicaments contrefaits se déroule du 14 au 16 octobre à Hanoï. Cet événement est organisé conjointement par l'Institut international de recherche anti-contrefaçon de médicaments (IRACM) et la Direction de la coopération internationale du ministère de l’Intérieur français. Les représentants de la douane, justice, police et santé de dix pays de l’ASEAN (Cambodge, Laos, Myanmar, Philippines, Thaïlande et Vietnam), des experts relevant des services spécialisés français et des principales organisations internationales (l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime - UNODC et l’Organisation internationale de police criminelle - Interpol) y participent.



De grands efforts du Vietnam



"Ce séminaire fait suite à la conférence de Phnom Penh organisée par le Cambodge et l'IRACM en novembre 2018, a fait savoir l’ambassadeur de France au Vietnam, Nicolas Warnery. Il permet de mieux comprendre l’ampleur du phénomène dans la région et de mesurer les difficultés rencontrées pour y faire face, en particulier sous l’angle législatif, réglementaire, judiciaire et répressif". Cet évènement se fixe pour objectif de mettre en commun les propositions et les recommandations, au plan national et régional. Des initiatives destinées à améliorer l'efficacité de la lutte au quotidien, en termes de politique de santé comme au niveau du renforcement du cadre législatif et de la coopération régionale entre services en charge de l’application de la loi.



"Le gouvernement vietnamien accorde une attention particulière au perfectionnement du cadre juridique, au lancement des projets stratégiques, programmes d’actions, dont l’établissement de comités de pilotage, de la prévention et de la lutte contre les médicaments contrefaits", a affirmé Nguyên Duc Hiên, chef adjoint du Département de la police en charge de la criminalité de corruption, d’économie et de trafic illicite (relevant du ministère vietnamien de la Police).



Il a ajouté que chaque année, la Police vietnamienne découvre et traite de nombreux grands trafics de production et de commerce de médicaments contrefaits. "Cela montre les efforts de la Police vietnamienne dans l’application des lois et les engagements du Vietnam dans le respect des droits de propriété intellectuelle dans les accords internationaux auxquels le Vietnam est membre", a-t-il souligné. -CVN/VNA