Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La Semaine de l’innovation, des start-up et de l’entreprenariat de Hô Chi Minh-Ville (WHISE 2019) aura lieu lieu du 15 au 19 octobre, a annoncé mercredi 2 octobre le Service des sciences et des technologies de Hô Chi Minh-Ville.

Nguyên Khac Thanh, directeur adjoint du Service municipal des sciences et technologies, annonce la prochaine Semaine de l’innovation, des start-up et de l’entreprenariat de Hô Chi Minh-Ville. Photo : khampha.vn

Cette édition réunira une vingtaine d’agences et organismes vietnamiens et étrangers qui présenteront les activités d’innovation et d’entrepreneuriat, ainsi que les dernières questions relatives aux applications scientifiques et technologiques pour la construction et le développement de villes innovantes et de zones urbaines intelligentes.

Au menu de cet événement organisé annuellement depuis 2017 par le Comité populaire municipal et l’ambassade de Finlande figureront une trentaine d’événements, notamment un forum, un séminaire et une exposition mettant en vedette les produits de 120 start-up vietnamiens, sud-coréens, irlandais, thaïlandais, singapouriens. – VNA