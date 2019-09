Un plat de la Malaisie mis à l’honneur. Photo : CVN



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L’hôtel New World Saigon, l’hôtel New World Petaling Jaya Hôtel et le Département général du tourisme de Malaisie co-organiseront la semaine de la gastronomie appelée "Goût de la Malaisie" au restaurant Parkview de l’hôtel New World Saigon, du 5 au 11 septembre.



À l’occasion de la semaine culinaire, les convives seront ravis de savourer des spécialités traditionnelles sous forme de buffet. Il sera composé de plats aux saveurs épicées et attrayantes issus de la cuisine malaisienne et préparés par les soins du chef Alex Chong. Ce dernier a remporté de nombreux prix culinaires. Il promet d'apporter de la délicatesse au travers de plats typiques tels que le homard au curry Laksa, le poulet rôti façon Murtabak et le poisson croustillant au sambal ainsi que de nombreux autres plats tout aussi savoureux.



Karim Klaa, directeur général par intérim de l'hôtel a déclaré que la semaine de la gastronomie malaisienne à l’hôtel New World Saigon satisfera certainement les convives, y compris les plus exigeants, grâce à une carte sophistiquée, unique et typique de la Malaisie. En outre, les convives auront également l’opportunité de découvrir les traditions riches de la Malaisie.



Le buffet sera servi entre 18h00 et 23h00 tous les soirs au prix de 1.100.000 dôngs pour les adultes et de 550.000 dôngs pour les enfants âgés de 5 à 11 ans. Réservations au 84 28 38 22 88 88.-CVN/VNA