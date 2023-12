Des premiers touristes du circuit touristique "Arrondissement 1 - Couleurs de la nuit". Photo : VNA



Le marché Ben Thanh, un lieu touristique nocturne. Photo : VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le service du Tourisme de Hô Chi Minh-Ville et le Comité populaire de l’arrondissement 1 ont lancé le 6 décembre le produit touristique typique 2023 "Arrondissement 1 - Couleurs de la nuit".Le circuit touristique intitulé "Arrondissement 1 - Couleurs de la nuit" permet aux visiteurs de découvrir l’arrondissement 1 dans la nuit avec quatre contenus : culture - art ; tourisme - divertissement; shopping nocturne ; et culture culinaire, restauration nocturne - soins de santé, à travers des destinations telles que le Théâtre de la ville, le spectacle A O, le marché Ben Thanh, le Musée des Beaux-Arts...Il s'agit d'un des nouveaux produits visant à exploiter le potentiel de développement de l'économie nocturne et du tourisme nocturne de l’arrondissement 1 en particulier et à Hô Chi Minh-Ville en général, contribuant à accroître l'attractivité des marchés nationaux pour les touristes nationaux et internationaux.Le Truong Hien Hoa, directeur adjoint du service du Tourisme de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que dans le plan de développement "Chaque arrondissement a un produit unique", le secteur du tourisme de la ville avait également proposé un plan : chaque arrondissement et district disposent d'un produit de tourisme nocturne pour diversifier les produits touristique de la ville. La ville s’efforce de coopérer avec les Comités populaires des districts et arrondissements, des agences de gestion et la communauté d’entreprises pour créer des produits touristiques de qualité et typiques, attirer davantage les touristes. - VNA