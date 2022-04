Le Centre de promotion des investissements, du commerce et du tourisme de Nghe An et TikTok Vietnam ont signé un accord de coopération pour lancer une campagne de promotion du tourisme de Nghe An sur l'application TikTok. Photo : VNA

Nghe An (VNA) - Le Centre de promotion des investissements, du commerce et du tourisme de Nghe An (Centre), le Comité populaire du chef-lieu de Cua Lo et TikTok Vietnam ont lancé jeudi la Semaine de promotion du tourisme maritime et des spécialités Nghe An 2022.

Cette activité a débuté le 7 avril avec le talk-show « Cua Lo - Quintessence de la mer », diffusé en direct sur la fanpage VTV24/VTV, NTV et VTV comme sur d'autres plateformes numériques.

La foire des produits OCOP (chaque commune un produit) présente aux visiteurs des produits typiques de Nghe An. Photo : VNA

A cette occasion, le Centre de promotion des investissements, du commerce et du tourisme de Nghe An et TikTok Vietnam ont signé un accord de coopération pour lancer une campagne de promotion du tourisme de Nghe An sur l'application TikTok, à l’adresse http://www.tiktok.com/@visitna.

En outre, cette Semaine comprend une foire des produits OCOP (chaque commune un produit) présentant des produits typiques de Nghe An, l’accueil des délégations de Farmtrip et Presstrip, un séminaire sur le thème "Cua Lo - solutions pour le développement durable du tourisme maritime", avec la participation d'environ 40 agences de voyage dans le pays.

Nguyen Van Nam, directeur adjoint du Centre de promotion des investissements, du commerce et du tourisme de Nghe An, a affirmé que la Semaine de promotion du tourisme maritime et des spécialités Nghe An 2022 visait à renforcer la présentation du tourisme de Nghe An, de ses valeurs culturelles, de ses produits touristiques, de ses spécialités... aux touristes de tout le pays. -VNA