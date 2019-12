Des étudiants étrangers dégustent des spécialités alimentaires vietnamiennes. Photo: thoidai.com.vn

Hanoï (VNA) - La semaine de la culture vietnamienne 2019 à l’université d’Oural à Ekaterinbourg en Russie s’est récemment clôturée avec succès.



L’événement a été organisé par d’anciens étudiants à Ekaterinbourg, sous les auspices du Consulat général du Vietnam à Ekaterinbourg et de la communauté des Vietnamiens à l’université d’Oural afin de célébrer l'Année croisée Vietnam-Russie 2019.



La semaine de la culture vietnamienne 2019 visait à présenter l’histoire et la culture vietnamienne aux professeurs et étudiants russes en particulier et au public russe en général.



Elle a été considérée comme une activité significative de l'Année croisée Vietnam-Russie, contribuant à renforcer la solidarité et la compréhension mutuelle entre les communautés d’étudiants internationaux au sein de l’université russe.



De nombreuses activités ont été organisées comme une exposition photographique sur le Vietnam et les Vietnamiens, une projection de films, une présentation gastronomique, des jeux populaires et un concert.



En particulier, un concert intitulé « Vietnam – une période historique » a permis de présenter des danses populaires, des « ao dai » (tunique traditionnelle vietnamienne) et des chansons populaires.