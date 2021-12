Hanoï (VNA) – Le jury des Prix « Sao Vàng đất Việt » (Etoile d’or du Vietnam) 2021 s’est réuni afin de choisir les entreprises les plus exemplaires.



Cette réunion, qui a eu lieu le 26 décembre, a été organisée à la fois en présentiel et par visioconférence. Les participants ont sélectionné des entreprises pour les classements TOP10, TOP100, TOP200 des marques exemplaires du Vietnam.



Nguyen Ngoc Luong, secrétaire du Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh, président du Comité central de la Fédération de la jeunesse du Vietnam, président du jury, a souligné que 2021 avait été une année très particulière où l'épidémie de COVID-19 avait touché tous les aspects de la vie socio-économique du pays. Les prix « Sao Vàng đất Việt » ont ainsi un rôle très important en encourageant les entreprises et en promouvant les bonnes expériences, a-t-il indiqué.



Selon Nguyen Doan Thang, secrétaire général de l’Association vietnamienne des jeunes entrepreneurs, 220 entreprises se sont qualifiées pour la finale.-VNA