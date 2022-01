Hanoï (VNA) - La coopération stratégique entre la Compagnie par actions de transports multimodaux Vietranstimex (VTT) et le groupe Goldwind a ouvert de nombreuses perspectives et opportunités pour le secteur de l’énergie éolienne du Vietnam.

Un parc éolien dans la province de Bac Liêu (Sud). Photo : CVN



La Compagnie par actions de transports multimodaux Vietranstimex (VTT) est connue comme le leader dans le transport de marchandises surdimensionnées et super lourdes au Vietnam. Quant au groupe Goldwind, il se situe dans le Top 2 mondial en matière de technologie et d'équipement éolien.Vietranstimex est devenu un partenaire de Goldwind en tant que fournisseur de services de transport, d'installation, de coordination et de soutien à la clientèle pour des projets de ce groupe. Précisément, l’an passé, Vietranstimex a signé des contrats de transport avec plusieurs investisseurs utilisant des équipements de turbine fournis par Goldwind. Au dire d'investisseurs, Vietranstimex répond parfaitement aux exigences strictes de transport et d'installation des équipements aux normes internationales."Vietranstimex est une entreprise de transport de premier rang en Asie du Sud-Est avec un large réseau d'activités dans tous les pays de la région", indique son directeur général Bùi Quang Liên. "Il est donc très pratique de se connecter avec des développeurs et des investisseurs de projets dans la région d'Asie du Sud-Est", ajoute-il.Vietranstimex fait aussi en sorte que la turbine fabriquée par Goldwind soit de bonne qualité et adaptée aux conditions climatiques tropicales. Les deux parties ont depuis pour objectif d'établir un partenariat stratégique afin de se coordonner dans la fourniture de services complets (réception-transport-installation) pour valoriser et assurer la démarche et la qualité des services aux clients et investisseurs.Il s'agit également d'une stratégie commune basée sur leur propre potentiel afin de valoriser leurs atouts et profiter des opportunités du marché pour mieux exploiter les atouts, promouvoir la croissance, diversifier les activités et améliorer l'efficacité des affaires et la compétitivité sur le marché pour les produits et services des deux parties.Développement de projets éoliens en Asie du Sud-EstVietranstimex et Goldwind se penchent aussi sur le plan visant à "augmenter l'efficacité des zones à vent faible". Pour ce faire, les deux sociétés mettent l'accent sur la recherche et le développement des turbines GW165-5.2/5.6 aux pales de 81 m de long, avec des capacités de 5,2 MW à 5,6 MW qui conviennent à des conditions géographiques de projets éoliens terrestres.