T ouristes visitant le Parc national d’U Minh Thuong. Photo : Saigontourist/CVN

Hanoi (VNA) - En visitant la province de Kiên Giang (Sud), les touristes veulent en priorité se rendre sur l’île de Phu Quôc. Mais cet été, mettons le cap vers Rach Gia, ville côtière, pour découvrir ses forêts, admirer sa plage et déguster une cuisine "quatre étoiles".

Il suffit de quatre heures pour aller de Hô Chi Minh-Ville à Rach Gia en autobus, grâce à l’autoroute Trung Luong - My Thuân. Les touristes mettront alors le pied sur la terre du héros Nguyên Trung Truc, et commenceront à découvrir les endroits où fut tourné le film Dât rung phuong Nam (La terre et les forêts méridionales).



À Rach Gia, un endroit à absolument explorer est le Parc national d’U Minh Thuong, qui a inspiré de nombreuses œuvres littéraires, la plus célèbre étant La terre et les forêts méridionales, écrite par Doàn Gioi en 1957.



Depuis le centre-ville de Rach Gia, il faut environ deux heures en voiture pour vous y rendre. Appartenant au district du même nom de la province de Kiên Giang, le Parc national d’U Minh Thuong a été reconnu patrimoine de l’Asie du Sud-Est en 2012, puis en 2015 site Ramsar, le 2.228e du monde et le 8e au Vietnam.



Nouvelle vitalité d’une ville



Ce parc, d’une superficie de 8.038 ha, abrite 184 espèces d’oiseaux, 32 de mammifères, 50 de reptiles et d’amphibiens, 64 de poissons, 203 d’insectes et 258 de plantes.



Si vous souhaitez admirer tout l’écosystème de la forêt régénérée de Melaleuca, vous pouvez demander au chauffeur de s’arrêter et de monter sur le mirador qui surplombe le lac Sao Mai.

Les zones urbaines empiétant sur la mer sont l’une des fiertés des habitants de Rach Gia. Les visiteurs auront un sentiment d’excitation en déambulant dans la ville constamment balayée par la brise fraîche de la mer, à la découverte des architectures modernes, des villas, des places, des rues piétonnes et autres parcs d’attraction.



Il ne faut pas rater le magnifique coucher de soleil sur la rue Tôn Duc Thang et prendre des photos dans des cafés décorés avec fantaisie, où tous les soirs des groupes de musique se produisent. Dès l’après-midi, le parc d’attraction de rue Tôn Duc Thang s’anime avec des "courses de vitesse" en voitures électriques, pour les petits et les grands aussi. En s’immergeant dans les activités quotidiennes de la population locale, les touristes ressentiront la vitalité de la ville de Rach Gia.



"Nouilles au loup de mer"



Pour compléter leur voyage dans la ville, les visiteurs peuvent séjourner à l’hôtel Saigon - Rach Gia, le seul hôtel 4 étoiles de standard international à Rach Gia. De là, ils peuvent facilement visiter les principales attractions touristiques de la ville ainsi que les environs. Depuis les étages supérieurs de l’hôtel, ils pourront profiter d’une belle vue panoramique de la ville.



L’un des plats qu’ils devront essayer est les "nouilles au loup de mer", célèbre spécialité de Rach Gia, élaborée par un chef d’hôtel et surnommée "délice quatre étoiles".



Les visiteurs peuvent voyager à Rach Gia à tout moment de l’année, car le climat y est favorable avec de petites pluies et un vent agréable. Dans les nombreux marchés vendant des spécialités locales, on pourra trouver des cadeaux pour ses proches, notamment fruits de mer séchés, sauce de poisson, poivre, cidre etc. -CVN/VNA