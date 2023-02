Des chiens effectuant le travail de sauvetage et de secourisme des gardes-frontières sont prêts à partir. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Mettant en œuvre des directives du Secrétariat du Comité central du Parti, du gouvernement, de la permanence de la Commission militaire centrale, le ministère de la Défense a décidé d'envoyer des militaires pour participer à l'aide humanitaire et aux secours après le séisme du 6 février en Turquie.



Le ministère a chargé le Département de sauvetage et de secourisme de travailler avec les agences et unités concernées pour créer une force de l’Armée populaire du Vietnam pour participer à l'aide humanitaire et aux secours en Turquie. La force de l'Armée populaire du Vietnam comprend 76 personnes.



Le ministère de la Défense a également chargé le Département général de la logistique de préparer 10 tonnes de nourriture sèche pour aider les sinistrés turcs.



Lors d’une réunion tenue dans l’après-midi du 10 février à Hanoï, le général de corps d’armée Nguyen Tan Cuong, membre du Comité central du Parti, membre de la permanence de la Commission militaire centrale, chef d'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam, vice-ministre de la Défense, a indiqué qu’actuellement, il n'y a pas de vols directs vers la Turquie depuis le Vietnam. Les organes compétents travaillent activement pour organiser un vol transportant les militaires vietnamiens en Turquie le plus rapidement possible, au plus tard dans la nuit du 12 février selon les prévisions. -VNA