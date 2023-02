La mission de l’Armée vietnamienne en Turquie est déployée à Antakya, capitale de la province de Hatay. Photo: VNA



Hatay (VNA) - Dans l'après-midi du 22 février (heure locale), la mission de secourisme et de sauvetage de l'Armée populaire du Vietnam en Turquie est partie pour retourner au Vietnam, mettant fin à son séjour en Turquie pour participer aux opérations de secourisme et de sauvetage après le séisme du 6 février.



Une cérémonie s'est tenue à l'aéroport de Hatay à Antakya, capitale de la province de Hatay, en Turquie, en présence de l'ambassadeur du Vietnam en Turquie, Do Son Hai.



Lors de l’événement, l’ambassadeur Do Son Hai a affirmé que l’envoi par l’Armée populaire du Vietnam d’une mission pour participer aux opérations de secourisme et de sauvetage en Turquie après le séisme du 6 février, avait contribué au renforcement des relations bilatérales. Il a également souligné les efforts inlassables des deux missions de l’Armée populaire du Vietnam et du ministère vietnamien de la Sécurité publique en Turquie, lesquels avaient été appréciés par les habitants et les autorités locaux ainsi que les secouristes internationaux.



A cette occasion, le général de brigade Pham Van Ty, chef adjoint du bureau du Comité national d'intervention en cas d'incident et de catastrophe, de recherche et de sauvetage, directeur adjoint du Département de secourisme et de sauvetage (Etat-major de l'Armée populaire du Vietnam), chef de la mission de secourisme et de sauvetage de l’Armée vietnamienne en Turquie, a remercié l’ambassade du Vietnam en Turquie, les autorités et les organes compétents locaux pour leur soutien à sa mission.



Pendant son séjour du 13 au 22 février à Hatay, la mission de l’Armée vietnamienne a organisé des recherches à 31 endroits, repéré 15 emplacements avec des victimes piégées sous les décombres, dont deux montrant des signes de vie. Ces emplacements ont été ensuite pris en charge par les forces locales et les corps de 28 personnes ont été dégagés des décombres. En outre, la mission s'est coordonnée avec les équipes de Bahreïn et du Mexique pour organiser des recherches et repérer trois endroits avec 10 victimes mortes. Les médecins militaires vietnamiens ont examiné, prodigué les premiers soins et fourni des médicaments à sept secouristes d’autres pays qui ont rencontré des accidents lors du travail.



La mission de l’Armée vietnamienne devra arriver à Hanoï dans l’après-midi du 23 février. -VNA