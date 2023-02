L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU (droite) présente ses condoléances aux diplomates de la Mission permanente de la Turquie auprès de l'ONU. Photo: VNA



New York (VNA) - La Mission permanente de la Turquie auprès des Nations Unies a organisé le 15 février une cérémonie commémorative dédiée aux victimes du récent séisme en Turquie, avec la participation de nombreux ambassadeurs et chefs de délégation des États membres des Nations Unies.

L'ambassadeur de Turquie auprès de l'ONU a remercié la communauté internationale pour son soutien rapide et pratique aux souffrances de la Turquie causées par le séisme.

L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a présenté ses condoléances au gouvernement et au peuple turcs pour leurs pertes humaines et matérielles.

Il a également informé l'ambassadeur de Turquie auprès de l'ONU de la décision du gouvernement vietnamien d'envoyer des délégations de 100 militaires et policiers pour venir en aide à la Turquie et de remettre à la Turquie et à la Syrie 100.000 dollars chacune à titre d'aide humanitaire.

Le Vietnam continuera à se joindre à la communauté internationale pour aider la Turquie à surmonter les conséquences du séisme dans sa capacité.

Le général de brigade Pham Van Ty échange des expériences avec l'équipe de secours sénégalaise. Photo: VNA

Au 15 février, le bilan des morts en Turquie et Syrie a dépassé les 41.000 personnes.

Les secouristes turques et internationales, dont le Vietnam, se livrent une course contre la montre pour retrouver des victimes dans la province de Hatay, l'une des régions les plus durement touchées par le récent séisme.

Des chiens renifleurs se joignent à la recherche de personnes disparues dans la province de Hatay, en Turquie. Photo: VNA

Le commandant Tran The Thanh, de l'équipe de sauvetage de l'Armée populaire du Vietnam, les secouristes de l'Armée populaire du Vietnam viennent d'approcher la scène d'une zone effondrée relativement grave, ce qui rend difficile la recherche de victimes.

Les forces de reconnaissance et les chiens renifleurs recherchent actuellement des victimes, puis des forces du génie seront déployées pour les secourir. -VNA