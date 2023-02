Des secouristes du ministère vietnamien de la Sécurité publique à Adiyaman, en Turquie. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Au 12 février, il n'y a eu aucune information sur d’éventuelles victimes vietnamiennes dans le séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 janvier.



L'ambassade du Vietnam en Turquie et l'ambassade du Vietnam en Iran et en Syrie ont déclaré qu'elles continuaient à se coordonner avec les autorités, des membres des communautés vietnamiennes dans ces pays et les groupes de secours pour recevoir des informations sur les citoyens vietnamiens.