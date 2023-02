Des militaires vietnamiens utilisent des équipements modernes pour rechercher des victimes à Hatay. Photo: VNA



Hatay (VNA) - Des membres de la mission de secourisme et de sauvetage de l’Armée populaire du Vietnam en Turquie ont poursuivi le 15 février leurs opérations pour rechercher des personnes ensevelies sous les décombres dans la province de Hatay.

Les équipes de la mission de l’Armée populaire du Vietnam ont mené des recherches des victimes dans les décombres à la commune de Haci Omer Alpagot et au quartier résidentiel de la route Harapasi à Antakya, capitale de la province turque de Hatay, a déclaré le général de brigade Pham Van Ty, directeur adjoint du Département de secourisme et de sauvetage (État-major général de l’Armée populaire du Vietnam), chef adjoint du Bureau du Comité national d’intervention en cas d’incident et de catastrophe, de recherche et sauvetage.

Des membres de la mission vietnamienne ont trouvé trois emplacements avec des victimes. Les deux emplacements ont été pris en charge par les forces locales pour dégager le corps sans vie. Les secouristes vietnamiens ont également infomé aux autorités locales d’un autre emplacement avec des victimes, a indiqué le général de brigade Pham Van Ty.

Des membres de la mission de secourisme et de sauvetage de l’Armée populaire du Vietnam en Turquie ont rencontré le 15 février à Hatay des équipes de secourisme et de sauvetage de Chine, du Bahreïn et du Sénégal. Le but est d’échanger des expériences et de coordonner les forces en matière de secourisme et de sauvetage des victimes des séismes.

Des militaires vietnamiens vietnamiens et des sécouristes étrangers recherchent des victimes. Photo: VNA



Hatay est l'une des provinces les plus gravement touchées par le tremblement de terre survenu le 6 février en Turquie. Selon l'organisme turc de gestion des catastrophes, plus de 6.400 bâtiments se sont effondrés.

À la date du 15 février, le bilan des morts avait dépassé les 41.000 personnes. Plus de 6.400 immeubles ont été écroulés et 430 secousses sismiques ont été recensées après le séisme du 6 février. Plus de 32.000 secouristes turcs et 8.300 de leurs collègues internationaux sont mobilisés dans les opérations de sauvetage et de recherches. -VNA