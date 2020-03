Hanoi (VNA) - L’organisation japonaise à but non lucratif Seed To Table aidera la province de Dông Thap à mettre en œuvre un projet d’agriculture biologique. La cérémonie de signature du contrat d’aide non-remboursable entre les deux parties a récemment eu lieu au consulat général du Japon à Hô Chi Minh-Ville.

Le projet s’inscrit dans un programme d’aide non-remboursable dans lequel le gouvernement japonais, par l’intermédiaire de ses organismes à but non lucratif, accorde des aides financières aux activités communautaires à petite échelle dans les pays en développement.



Un projet similaire a été réalisé dans la province de Bên Tre il y a trois ans. À Dông Thap, Seed To Table donnera aux agriculteurs des enseignements sur l’agriculture biologique.



Selon le consul général japonais Kawaue Ichi, le gouvernement japonais apprécie le projet de Seed To Table. « Nous souhaitons aider le Vietnam à développer une agriculture performante et respectueuse de l'environnement », a-t-il dit.



Seed To Table a été fondé en 2009 à Tokyo. Ces 10 dernières années, l’organisation a lancé des projets dont le but était de transférer des technologies et des connaissances en matière d’agriculture biologique aux agriculteurs dans des provinces vietnamiennes telles que Bên Tre, Vinh Long et Tra Vinh. - NDEL/VNA

Nguyễn Thị Vân Hà source