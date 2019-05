Singapour, 17 mai (VNA) – Edifier la confiance pour encourager les dialogues de paix et les compromis est important pour faire face aux défis complexes de la sécurité maritime qui menacent les réseaux commerciaux, a déclaré Chan Chun Sing, ministre singapourien du Commerce et de l'Industrie.

Le ministre singapourien du Commerce et de l'Industrie, Chan Chun Sing, prend la parole à la sixième conférence internationale sur la sécurité maritime. Photo: mindef.gov.sg

M. Chan a fait cette déclaration lors du dîner d'ouverture de la 6e Conférence internationale sur la sécurité maritime (IMSC) tenue le 14 mai à Singapour.

Il a évoqué les défis de la sécurité maritime tels que la piraterie et le terrorisme, notant qu'une sous-estimation d'une attaque à des points de repère tels que les canaux de Panama ou de Suez pourrait être catastrophique et couper les liens commerciaux entre les grandes régions du monde.

Il a souligné que la lutte contre le terrorisme maritime exigeait une coordination étroite et le partage des renseignements entre les pays.

La cybersécurité maritime est une autre préoccupation urgente, a ajouté M. Chan, ajoutant que les câbles sous-marins transportant les données du monde sont particulièrement préoccupants, dans la mesure où une attaque ou un incident sur le fond marin pourrait priver les pays de données essentielles.

Il a ajouté qu'à mesure que l'économie mondiale évoluera vers une plus grande connectivité des données, l'impact des cyberattaques augmentera, d'où la nécessité de sécuriser le cyberespace sur lequel se déroule le commerce maritime.

Sous le thème «Mers sûres et sécurisées: sécurité mutuelle dans nos communes maritimes», l’IMSC a réuni plus de 400 délégués internationaux venant des forces marines, des garde-côtes, des industries maritimes et des instituts de recherche de plus de 40 pays et territoires.

Cette conférence s’inscrivait dans le cadre de la Conférence et exposition internationale sur la défense maritime (IMDEX) Asia 2019, organisée du 14 au 16 mai. –VNA