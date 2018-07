Hanoi, 12 juillet (VNA) – Au 1er semestre de 2018, l’immobilier occupe la troisième place en termes d’attraction des investissements directs étrangers (IDE), représentant 8,5% des capitaux enregistrés, avec un fonds de 5,54 milliards de dollars.

Le secteur immobilier au Vietnam attire l'attention des investisseurs étrangers. Photo : VNA

Selon ses résultats d’affaires, 75 entreprises dans le secteur immobilier en transactions des actions aux Services des transactions boursières de Hô Chi Minh-Ville et de Hanoi, ont réalisé un chiffre d’affaires de 32.872 milliards de dongs, soit une hausse moyenne de 71,2%.

Les entreprises immobilières intensifient la restructuration et le rajustement de la structure d’affaires conformément à la situation du marché.

Le développement macroéconomique stable a stimulé la croissance du marché immobilier intérieur de manière positive et a attiré de fortes entrées de fonds d'IDE.

Troy Griffiths, directeur général adjoint de Savills Vietnam, a souligné qu’au premier semestre 2018, les investisseurs étrangers ont montré un intérêt particulier pour le marché immobilier vietnamien. On peut voir que les activités de fusions-acquisitions ont été assez actives.

Selon lui, en général, la rentabilité élevée est toujours attrayante pour les investisseurs. Le ratio des revenus locatifs par rapport à l'actif total ainsi que le coefficient de gain en capital continueront à maintenir une forte dynamique de croissance des bénéfices. Dans le même temps, la réduction du statut de "risque national" attirera de grandes quantités de capitaux étrangers.

En outre, l'économie vietnamienne continue d'attirer des investisseurs nationaux qui ont besoin d'investissements dans l'immobilier résidentiel, contribuant ainsi à créer une croissance économique plus profonde. Des systèmes de bonne gouvernance ont été mis en place pour améliorer la qualité des entreprises et promouvoir le commerce international, contribuant ainsi à soutenir de nombreux secteurs commerciaux. Enfin, dans le secteur touristique vietnamien, on a noté des développements spectaculaires.

Selon Troy Griffiths, la période 2013 - 2017 a vu une augmentation moyenne d'environ 9% par an dans le segment du marché des appartements de Hô Chi Minh-Ville. La vitesse d'urbanisation élevée et les mesures pour renforcer les infrastructures à Hô Chi Minh-Ville ont contribué de manière significative à cette dynamique. Une série de nouvelles politiques ont conduit à une offre constante d'appartements et, par conséquent, le marché est relativement stable.

La forte demande de logements devrait continuer à croître jusqu'à fin 2018. En conséquence, la nouvelle offre d'appartements augmentera significativement, affectant tous les segments et répondant aux besoins de tous les groupes de clients.

En général, le prix des appartements à Hô Chi Minh-Ville demeure encore plus bas que dans d'autres grandes villes de la région telles que Kuala Lumpur ou Bangkok, et ce bien que le rythme de développement de Hô Chi Minh-Ville soit plus élevé. En 2017, le prix des appartements haut de gamme à Hô Chi Minh-Ville n'était que d'environ 90% par rapport à Kuala Lumpur et d'environ 20% par rapport à Singapour.

Le prix de vente moyen sur une grande échelle du marché devrait continuer à augmenter mais à un rythme plus lent. L’augmentation du prix de vente est également associée aux projets de qualité. En outre, la demande pour le marché du logement continuera d'augmenter fortement en raison de facteurs tels que l'urbanisation, la croissance rapide de la classe moyenne ainsi que l'achèvement de nouvelles infrastructures dans un proche avenir. -VNA