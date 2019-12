Hanoi (VNA) – Des représentants du Consul général du Vietnam à Guangzhou, en Chine, se sont rendus dans la province du Hainan pour accueillir et aider au rapatriement des deux pêcheurs vietnamiens en détresse sauvés en mer.



Le chef mécanicien Phan Duc Muoi, domicilé dans l’arrondissement de Thanh Khê, ville de Dà Nang, dans le Centre du Vietnam a souffert d’une cholécystite aiguë, l’inflammation aiguë de la vésicule biliaire, alors que son bateau de pêche opérait à 180°00’ de latitude Nord et 11°40’30’’ de longitude Est.



Transféré à un hôpital de la ville de Sanya, province du Hainan, où il est mis sous traitement médical, il s’est progressivement rétabli avant d’être rapatrié, grâce à l’aide coordonnée des autorités vietnamiennes et chinoises.



Plus tôt, le pêcheur Pham Van Chin, originaire du district de Duc Pho, province de Quang Ngai, dans le Centre du Vietnam, était tombé dans le coma après un accident de plongée. Secouru à temps et soigné en unité de soins intensifs, il a recouvert sa santé et a été rapatrié le 5 novembre par le Consul général du Vietnam à Guangzhou. – VNA