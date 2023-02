Le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Huê prend la parole. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le président de l'Assemblée nationale (AN) Vuong Dinh Huê a présidé le 17 février une séance de travail sur le projet de loi sur les coopératives (modifiée).



Selon Vuong Dinh Huê, ce projet de loi a été soigneusement préparé, concernant non seulement les coopératives mais aussi de nombreux secteurs économiques. Le président de l'Assemblée nationale a ensuite réaffirmé le rôle important des coopératives pour le développement socio-économique du pays en général, le développement agricole et l'édification de la Nouvelle Ruralité en particulier.

Panorama de la séance de travail. Photo: VNA



Lors de la séance de travail, les députés ont discuté de certains problèmes qui connaissent encore des opinions différentes. Ils ont souligné que les politiques d'encouragement au développement des coopératives devaient être réalisables, faciles à mettre en œuvre, notamment les politiques préférentielles en matière foncière, de crédit, d'impôt, de sécurité sociale...



En conclusion, Vuong Dinh Huê a suggéré aux organes concernés d'œuvrer pour s'accorder rapidement sur les principales questions soulevées lors de la séance de travail. -VNA