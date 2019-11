Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural Nguyen Xuan Cuong. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Programme cible national de l’édification de la Nouvelle ruralité était le contenu d’une séance d’interpellations et de réponse aux interpellations du ministre de l’Agriculture et du Développement rural Nguyen Xuan Cuong, la première personne montant au créneau dans le cadre des séances questions-réponses de trois jours lors de la 8e session de l’Assemblée nationale de la 14e législature.



Evaluant les résultats obtenus, des députés ont précisé que ce programme avait crée une percée, permettant de mettre en place une infrastructure socioéconomique moderne et une structure économique rationnelle ; de développer l’agriculture parallèlement au développement rapide de l'industrie, des services et de la planification urbaine; d’édifier une société rurale stable.



Le Programme cible national de l’édification de la Nouvelle ruralité a obtenu des résultats impressionnants après dix ans de mise en œuvre, a estimé M. Cuong, citant l’estimation du Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors d’une réunion de bilan de ce programme : "C'est un résultat historique". Il a particulièrement cité une somme énorme versée à l’édification des infrastructures rurales de 2,4 millions de milliards de dongs



Concernant la question de l’environnement, le ministre a insisté sur la nécessité d’appliquer des mesures radicales pour faire face aux changements climatiques pour éviter leurs effets sur les acquis de l’édification de la Nouvelle ruralité. Au cours de ces dernières années, les dégâts causés par les catastrophes naturelles dans les zones rurales, notamment les zones montagneuses, ont été très lourdes. Alors, les localités doivent consacrer leurs ressources à l’investissement dans la lutte contre le changement climatique, avec des groupes de solutions dans l’immédiat et à long terme.



En ce qui concerne la réduction de l'écart de développement entre les régions, le ministre a souligné la nécessité de changer des politiques et de prendre des mesures de direction acharnées. Il faut ajouter ce contenu dans le programme d’élaboration des politiques pour la période 2021 -2025, ce pour parvenir à un développement égal dans l’ensemble du pays.



M. Cuong a répondu à des questions concernant l’attrait des investissements d’entreprises dans l’agriculture, l’application des sciences et technologies dans l’agriculture…



Ces trois dernières années, le nombre d'entreprises investissant directement dans le secteur agricole a triplé, passant de 3.000 à 11.800. De grands groupes économiques du pays sont présents et investissent dans toutes les régions, ce créant ainsi un nouvel élan pour le développement agricole. Cependant, le ministre Nguyen Xuan Cuong a reconnu que ce nombre était encore peu, ne répondait pas aux exigences et devait être renforcé dans le futur. -VNA





source