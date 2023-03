Phnom Penh, 14 mars (VNA) - Les athlètes régionaux devraient concourir dans 37 disciplines aux Jeux d'Asie du Sud-Est 2023 (SEA Games 32) prévus au Cambodge en mai prochain.

Le Cambodge accueillera les 32èmes SEA Games du 5 au 17 mai 2023. Photo : https://en.baochinhphu.vn

Vath Chamroeun, secrétaire général du Comité national olympique du Cambodge, a déclaré que parmi les 37 disciplines, le Cambodge a décidé d'inclure trois de ses sports traditionnels : Ouk Chaktrang (échecs) et les arts martiaux Bokator et Kun Khmer.Il a noté que les trois seraient une occasion en or pour les Cambodgiens de montrer ces sports traditionnels à un public étranger et qu'ils devraient arracher plus de médailles, a rapporté le journal local Khmer Times.Selon Ou Dara, secrétaire général adjoint de la Fédération cambodgienne de Kun Bokator, au moins cinq pays se sont inscrits pour participer aux compétitions de Bokator. Il s'agit du Vietnam, du Laos, du Myanmar, des Philippines et de l'Indonésie.Avant les 32e SEA Games en mai, le Cambodge prévoit d'organiser deux événements - le cours international de formation d'arbitres de bokator du 24 au 28 mars et le championnat national cambodgien de Kun Bokator du 29 mars au 3 avril.Le Cambodge accueillera les 32èmes SEA Games du 5 au 17 mai 2023 et les 12èmes ASEAN Para Games du 3 au 9 juin 2023.Les deux jeux sont combinés et appelés "Cambodge 2023" pour refléter l'unité, la diversité et l'égalité. Le slogan de Cambodge 2023 est « Sport : Vivre en paix ».- VNA