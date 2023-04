Stade Morodok Techo. Photo: Wiki

Hanoï, 18 avril (VNA) - Le stade Morodok Techo accueillera la cérémonie d'ouverture des 32e SEA Games le 5 mai et la cérémonie de clôture le 17 mai.Le stade accueillera également les épreuves d'athlétisme du 8 au 12 mai et divers sports tels que la natation, le plongeon, le tennis de table, le badminton, le tennis, le basket-ball, le kickboxing, le kun khmer et le sepak takraw pendant le tournoi.Les matchs de football masculins auront lieu dans les stades Olympique et Prince tandis que les équipes féminines de football s'affronteront dans les stades RSN et de l’Armée. Les quatre stades sont situés dans la capitale Phnom Penh.Situé dans la périphérie de Phnom Penh, le stade Morodok Techo a été construit en août 2017 et achevé en août 2021, pour un coût pouvant atteindre 160 millions de dollars. Il est construit sous la forme d'un "bateau à voile", avec deux structures pointues qui atteignent 99 m de hauteur et sont entourés d'un fossé dans le style ancien d'Angkor.Lors de la Coupe AFF 2022, le stade a été utilisé pour accueillir les matchs de l'équipe nationale cambodgienne. Auparavant, c'était également le lieu de la dernière manche du Championnat U22 d'Asie du Sud-Est 2022, qui a vu l'équipe U22 du Vietnam couronnée championne.- VNA