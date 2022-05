Hanoi (VNA) - Le Vietnam a gagné 1-0 contre le Myanmar vendredi 13 mai pour obtenir un avantage en se qualifiant pour les demi-finales du football masculin lors des SEA Games 31 en cours.

Les joueurs vietnamiens savourent leur victoire contre le Myanmar. Photo : VNA

Le capitaine de l’équipe Do Hung Dung était le héros de l’équipe locale pour avoir marqué le seul but du match à la 70e minute.

Cette victoire a aidé le Vietnam à vaincre ses adversaires birmans en tête du groupe A avec sept points après trois matchs.

Pendant ce temps, le Myanmar est descendu à la troisième place derrière l’Indonésie, qui a battu les Philippines 4-0 plus tôt dans la même journée.

Les deux équipes ont obtenu six points et s’affronteront lors du prochain match au stade de Viêt Tri, dans la province de Phu Tho le 15 mai, tandis que le Vietnam affrontera le Timor Leste, dernier du classement, lors de son dernier match de la phase de groupes.

Les SEA Games 31, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", se déroulent dans la capitale et 11 provinces et villes voisines jusqu’au 23 mai.

Avec 40 sports et 523 épreuves, cette édition devrait attirer environ 10.000 participants. L’événement biennal était initialement prévu pour fin 2021 mais retardé en raison de la pandémie. – VNA