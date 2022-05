Hanoi (VNA) - Les coureuses vietnamiennes ont remporté mercredi 18 mai deux autres médailles d’or aux 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31).

La coureuse Pham Thi Hông Lê célèbre sa médaille d'or. Photo: VNA



La coureuse Pham Thi Hông Lê, détentrice du record national, a remporté la première médaille d’or pour le Vietnam après avoir dépassé sa coéquipière Lo Thi Thanh et cinq autres rivales de Singapour, du Myanmar et du Timor-Leste.

Hong Lê a terminé une épreuve de 10.000 m avec un temps de 35:36:33 minutes alors que Lo Thi Thanh a décroché une médaille de bronze.



L’équipe vietnamienne composée de Hoang Thi Ngoc, Quach Thi Lan, Nguyên Thi Hang et Nguyên Thi Huyên a remporté une médaille d’or au relais féminin 4x400m.

Elle a terminé en 3:37:99 minutes pour s’imposer dans cette catégorie. Les médailles d’argent et de bronze sont revenues aux équipes philippine et thaïlandaise avec respectivement 3:42:90 et 3:43:26 minutes.

L’équipe vietnamienne a également remporté une médaille de bronze au relais masculin 4x400m.

Les compétitions d’athlétisme des SEA Games 31 se déroulent au stade national de My Dinh, à Hanoi, du 14 au 19 mai, avec 47 séries de médailles.



Avec les deux médailles d’or remportées le 18 mai, l’équipe vietnamienne d’athlétisme a obtenu 19 médailles d’or au total, dépassant l’objectif fixé pour les Jeux.



L’équipe vietnamienne d’athlétisme s’est fixé l’objectif de remporter 15 à 17 médailles d’or et de conserver la première place lors de cette édition du plus grand événement sportif régional.



Aux SEA Games 30 aux Philippines en 2019, l’équipe a décroché 16 médailles d’or, 12 d’argent et 10 de bronze, prenant la première place. Elle a été suivie par la Thaïlande (12 médailles d’or) et les Philippines (11 médailles d’or). – VNA