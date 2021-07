Hanoï, 8 juillet (VNA) – Le Département général de l'éducation physique et des sports a suggéré que le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme reporte les 31e Jeux de l'Asie du Sud-Est (SEA Games) à un moment plus approprié pour assurer la prévention et la lutte contre le COVID-19 et la sécurité des participants, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang a dévoilé l'information lors de la conférence de presse périodique du ministère des Affaires étrangères qui s'est tenue virtuellement le 8 juillet, expliquant que le retard est dû aux évolutions compliquées de la pandémie de COVID-19 dans la région et dans le monde.



Dans une interview récemment accordée à l'Agence vietnamienne d’Information (VNA), le directeur général adjoint du Département général de l'éducation physique et des sportse, Tran Duc Phan, a déclaré, comme initialement prévu, que les SEA Games 31 et les 11e Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est pour handicapés (ASEAN Para Games 11) auront lieu plus tard cette année.

Cependant, la pandémie a incité le Département général de l'éducation physique et des sports à ajuster le plan à soumettre au ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et a suggéré le report des SEA Games 31 au premier semestre de l'année prochaine, a-t-il ajouté.- VNA