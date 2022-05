Le Premier ministre Pham Minh Chinh félicite l'entraîneur Park Hang-seo. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a remporté la médaille d'or en football masculin aux 31èmes Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) après avoir battu la Thaïlande à 1-0 lors du match final qui a eu lieu dimanche soir 22 mai au stade national My Dinh à Hanoï.

Cette victoire a permis à l’entraineur Park Hang-seo et ses élèves de monter sur le plus haut podium du football masculin des SEA Games pour la deuxième fois consécutive.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a adressé dans la soirée du 22 mai une lettre de félicitation à l'entraîneur Park Hang-seo et aux membres de l’équipe vietnamienne des moins de 23 ans (U23) pour cette victoire.

Le chef du gouvernement a salué les efforts de toute l’équipe, soulignant que cette excellente performance, ainsi que la médaille d'or de l'équipe féminine de football et les bons résultats d'autres équipes sportives représentant le Vietnam lors des SEA Games 31 avaient affirmé la position du football vietnamien en particulier et des sports vietnamiens en général dans la région. Il a affirmé que le Parti et l’Etat continuerait de s’intéresser au développement des sports, avant d’appeler les organisations, les entreprises et les particuliers à continuer à le soutenir.-VNA