La plongeuse Ngô Phuong Mai. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La plongeuse Ngô Phuong Mai a remporté la première médaille aux 31es Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31) pour la délégation sportive vietnamienne.



Elle a décroché la médaille de bronze en plongeon tremplin à 1m dames, avec 224 points, derrière deux Malaisiennes que sont Nur Dhabitah Sabri (médaille d'or) et Kimberly Bong (médaille d'argent).



La cérémonie d'ouverture des SEA Games 31 sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte" est prévue le 12 mai à Hanoï. Les épreuves sont organisées dans la capitale et 11 localités vosines que sont Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Ha Nam, Nam Dinh, Ninh Binh, Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang.



C’est la deuxième fois que le Vietnam accueille les SEA Games depuis 2003. Les SEA Games 31 comprennent plus de 40 sports et 526 événements où quelque 10.000 sportifs et officiels sont attendus. L'événement biennal était initialement prévu pour fin 2021 mais retardé en raison des impacts de la pandémie de coronavirus. - VNA