Le milieu de terrain Lê Van Dô (maillot blanc, N°7). Photo: VNA



Phu Tho (VNA) - Le Vietnam a obtenu trois points dans un match contre le Timor-Leste grâce à deux buts des attaquants Nguyên Van Tung et Hô Thanh Minh, aux 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31) dimanche soir, au stade de Viêt Tri, province de Phu Tho (Nord).

Face à l'adversaire le plus faible du groupe A, les joueurs vietnamiens ont mené des attaques contre son adversaire du Timor-Leste, juste après le coup de sifflet d'ouverture. Durant les 45 premières minutes de la première mi-temps, l'avantage était totalement en faveur du Vietnam. Mais les joueurs vietnamiens n’ont pas réussi à marquer le but.

Après la pause, des changements de tactiques et de personnels de l’entraîneur Park Hang-seo se sont avérés efficaces. Ses joueurs ont concrétisé les opportunités en buts. Les attaquants Nguyên Van Toan et Hô Thanh Minh ont marqué les buts par tête aux 52e et 64e minutes.

L'attaquant Hô Thanh Minh (maillot blanc, N)19) marqu le 2e but du match par sa tête. Photo: VNA



Avec cette victoire, le Vietnam s'est hissé en tête du groupe A avec 9 points pour obtenir deux tickets pour demi-finale, avec l’Indonésie.

En demi-finale, le Vietnam jouera contre la deuxième place du groupe B vers 16H00 le 19 mai sur le stade de Viêt Tri. -VNA