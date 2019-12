Hanoi (VNA) - Les athlètes vietnamiens ont remporté jeudi 5 décembre quatre autres médailles d’or aux SEA Games 30, aidant le pays à conserver la deuxième place au classement général.

Le gymnaste Dinh Phuong Thanh remporte une médaille d'or pour le Vietnam. Photo : VNA

Les médailles d’or ont été remportées au pencak silat, en escrime et en natation.



Le Vietnam compte actuellement 31 médailles d’or, 35 médailles d’argent et 41 médailles de bronze, juste derrière les Philippines, qui possèdent 63 médailles d’or, 45 d’argent et 31 de bronzes.



Le directeur de l’Administration de l’éducation physique et des sports du Vietnam, Vuong Bich Thang, a déclaré que les médailles d’or sont toutes prévues et ciblées par les entraîneurs.

Le même jour, deux joueurs de tennis vietnamiens ont obtenu des billets pour la finale simple masculine, Daniel Cao Nguyen et Ly Hoàng Nam, ce qui signifie que les médailles d’or et d’argent iront au Vietnam après le match final du 6 décembre. – VNA