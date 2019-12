La nageure Nguyen Thi Anh Vien (Photo: VNA)



Manille, 7 décembre (VNA) - Le Vietnam a remporté samedi huit médailles d'or, sept d'argent et 10 de bronze pour maintenir sa troisième place au classement des 30 Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est (SEA Games 30), en cours à Philippines



La performance la plus remarquable de la journée a été celle de la nageure Nguyen Thi Anh Vien après avoir obtenu deux médailles d'or à 400 mètres nage libre et 100 mètres dos.



La fille a accumulé jusqu'à présent cinq médailles d'or dans l'épreuve sportive régionale.



Le duo Nguyen Anh Tu et Doan Ba Tuan Anh a remporté l'or historique du tennis de table pour le Vietnam après 10 ans d'espoir, tandis que l'athlétisme a remporté la première médaille d'or grâce à Nguyen Thi Hang, Tran Nhat Hoang, Quach Thi Lan et Tran Dinh Son en 4x400 mètres mixtes.



D'autres médailles d'or appartenaient à Truong Thi Phuong en canoë, à l'équipe féminine de judo, à la taekwondiste Nguyen Thi Mong Quynh et à l'équipe mixte de taekwondo.



Le Vietnam a ainsi gagné un total de 159 médailles, dont 45 d'or, 50 d'argent et 64 bronzes.

La délégation vietnamienne, forte de plus de 560 athlètes, participe à 40 disciplines aux SEA Games 30. Elle vise entre 65 et 70 médailles d’or pour finir parmi les trois premiers pays de la région. Ses plus grands espoirs reposent sur l’athlétisme, la natation, la gymnastique aux agrès, l’escrime, les échecs, l’haltérophilie, le taekwondo, le karaté et le pencak silat… -VNA