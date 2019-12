La combattante Tran Thi Them remporte une médaille d'or dans la catégorie de 50-55 kg féminin. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Au cours de la quatrième journée de compétition lors des 30es Jeux sportifs d’Asie du Sud-Est (SEA Games 30), jeudi matin, le Vietnam a remporté quatre médailles d’or, une d’argent et deux de bronze supplémentaires.

Il s'agit d’une journée de compétition réussie pour la sélection de pencak silat et du Vietnam avec deux médailles d’or de Nguyen Thanh Long dans la catégorie de 50 kg masculin, et de Tran Thi Them (50-55 kg féminin).

En outre, le combattant Nguyen Dinh Tuan a remporté une d’argent dans la catégorie de 50-55 kg masculin, et ses compatriotes Pham Thi Tuoi et Nguyen Ngoc Toan ont décroché deux de bronze.

En gymnastique artistique, le Vietnamien Dinh Phuong Thanh a fait coup double en remportant l'or en barre fixe et en barres parallèles.

La délégation vietnamienne, forte de plus de 560 athlètes, participe à 40 disciplines aux SEA Games 30. Elle vise entre 65 et 70 médailles d’or pour finir parmi les trois premiers pays de la région. Ses plus grands espoirs reposent sur l’athlétisme, la natation, la gymnastique aux agrès, l’escrime, les échecs, l’haltérophilie, le taekwondo, le karaté et le pencak silat… -VNA