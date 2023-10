Photo d'illustration : nongnghiep.vn



Hanoï (VNA) - Selon le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, les produits agricoles, sylvicoles et aquatiques du pays sont présents dans 200 pays et territoires, dont les marchés exigeants comme les Etats-Unis, le Japon et l’Union européenne (UE).

L’UE constitue un marché potentiel pour un grand nombre de produits vietnamiens, notamment depuis la signature de l’Accord de libre-échange Vietnam-Union européenne (EVFTA). Il y a plus de dix groupes de produits ayant affiché un chiffre d’affaires d’exportation de plus d’un milliard de dollars comme les légumes, le riz, le café, les noix de cajou, le poivre, les meubles en bois...

Ces résultats sont dus à grandes contributions des sciences et technologies. Selon les estimations, les sciences et technologies ont contribué 35% au succès de l’agriculture du pays. Au cours de la période de 2020-2023, les scientifiques vietnamiens ont étudié pour créer 148 variétés végétales de toutes sortes. En plus, 36 progrès scientifiques ont été aussi reconnus par le ministère, contribuant à accroître la productivité agricole pour assurer la consommation intérieure et pour les exportations.

Tranformation de fruits pour l'exportation. Photo : VNA



Selon le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural Phung Duc Tien, grâce à l'application des sciences et technologies, la productivité végétale et animale du pays reste élevée par rapport à d'autres pays de la région et du monde. La productivité du riz est la plus élevée au sein de l'ASEAN (1,5 fois supérieure à celle de la Thaïlande), la productivité du café est la deuxième au monde (juste derrière le Brésil), la productivité du poivre est la première au monde.

Selon Mme Tran Thi Lan Anh, secrétaire général de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam, la valeur des exportations des produits agricoles et aquatiques du Vietnam ne cesse de croître, contribuant de manière significative à la valeur totale des exportations nationales de produits, à la promotion du développement de l'agriculture marchande et du développement économique du pays.

Pour renforcer la capacité des exportations du secteur agricole vietnamien, selon Mme Lan Anh, il faut avoir des solutions synchrones pour soutenir l'ensemble du secteur dans le développement de la chaîne, en particulier l’assistance aux entreprises agricoles dans l’application des sciences, des technologies, de l'innovation et de la numérisation dans la production agricole et la transformation pour garantir les normes de qualité des produits. -VNA