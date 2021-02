Hanoi (VNA) – La Banque commerciale par actions de Saigon (SCB) a récemment conclu un accord de coopération stratégique avec Kiraboshi Business Consulting Vietnam, le représentant de Kiraboshi Bank of Japan.

SCB et Kiraboshi Business, le représentant de Kiraboshi Bank of Japan, scellent leur accord de coopération stratégique. Photo : SCB

Dans le cadre de cet accord, SCB travaillera en étroite collaboration avec le partenaire japonais pour prendre en charge les clients individuels du partenaire vivant, travaillant et voyageant au Vietnam. Les deux parties fourniront des solutions financières aux entreprises japonaises opérant au Vietnam, a rapporté la Voix du Vietnam (VOV).Selon les deux banques, une telle coopération globale permettra aux deux banques de devenir à l’avenir une alliance de coopération financière majeure, destinée à soutenir les entreprises et les investisseurs des deux pays.Elles élargiront également leur coopération pour servir les clients d’autres pays aux côtés des pays vietnamiens et japonais.Le directeur général par intérim de SCB, Jeremy Chen, a expliqué que de plus en plus d’organisations et d’entreprises japonaises souhaitaient investir sur le marché vietnamien, et c’est pourquoi SCB s’est associée au partenaire japonais pour fournir un soutien financier et des conseils aux clients. – VNA