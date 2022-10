Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Les experts de la société Savills Vietnam estiment que l'immobilier des parcs industriels au Vietnam a un grand potentiel de développement .



Les statistiques de Savills Vietnam montrent que le taux d'occupation des parcs industriels au Vietnam n’atteint actuellement que 70,9%.



En outre, selon John Cambpell, Directeur Associé, Responsable des Services Industriels chez Savills Vietnam, en Asie du Sud-Est, aucun pays n'a signé autant d'accords de libre-échange que le Vietnam. Un autre avantage est sa main-d'œuvre jeune et dynamique, sa classe moyenne en pleine croissance avec des revenus plus élevés... De plus, l'investissement dans ses parcs industriels enregistre des profits assez bons.



Bien que l'intérêt pour les parcs industriels au Vietnam soit très élevé, des ajustements sont nécessaires pour un modèle de développement plus approprié. Pham Huu Thang, ancien directeur de l'Agence des investissements étrangers, a estimé que la majeure partie du foncier industriel était utilisée à des fins de production et non à la construction d'installations logistiques ou auxiliaires. Il a ainsi déclaré espérer que les nouveaux parcs industriels auraient une planification plus détaillée, allouant des zones pour les installations logistiques, commerciales, de service et de centres de données.



De son côté, John Cambpell a pointé du doigt des défis tels que la montée des prix du foncier ces derniers temps, le manque de qualification de la main-d’œuvre et des faiblesses d'infrastructures. Selon lui, il s’agit de défis pour les investisseurs qui veulent établir un nouveau parc industriel ou convertir des terres agricoles à usage industriel.-VNA